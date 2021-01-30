Украина

Наставник Колоса рассказал о забавной ситуации во время сборов.

Ковалевский Колос, как и множество других клубов украинской Премьер-лиги проводит свои зимние тренировочные сборы за пределами родной страны. Футболистам и членам тренерского штаба нередко при этом приходится пересекаться с представителями других команд, что иногда завершается достаточно комичными ситуациями.

Так, главный тренер "колосков" Руслан Костышин в своем интервью программе Футбол NEWS рассказал о достаточно забавном эпизоде, который случился в помещении одного из лифтов отеля, где находилась его команда.

"Когда жили в другом отеле, была команда из Сербии. Они у нас даже спросили: "Вы в еврокубках играли?" Я даже удивился, мы же пока не Динамо, Заря или Шахтер. Но футболисты спросили в лифте — это приятно. Думаю, статус клуба наши ребята подняли.

Все хотят лучшие спарринги, смотрят на таблицу, за тем, как команда выступает", — рассказал наставник Колоса.

Напомним, что накануне Руслан Костышин рассказал о трансферной политике коллектива из Ковалевки во время зимней паузы, а сами футболисты Колоса сыграли вничью в контрольном поединке против Динамо Тбилиси (1:1).