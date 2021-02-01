Украина

Опытный украинский наставник рассказал о причинах несостоявшегося трансфера.

В своем интервью YouTube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital экс-наставник харьковского Металлиста и днепровского (ранее — днепропетровского) Днепра Мирон Маркевич рассказал о причине так и не состоявшегося трансфера бразильского полузащитника Тайсона, которым заинтересовался лондонский Челси.

"Тайсон должен был ехать в Челси. Его уже хотели покупать, но у него не было матчей за сборную. А в Англии, по-моему, надо, чтобы было пять матчей за сборную. Потому не получилось.

Соса пошел в Атлетико — стал чемпионом, Жажа в Турцию — стал чемпионом, Канкаву забрал Реймс, Калинич ушел, Шахова и Матоса забрал к себе ПАОК. Самое смешное, что Днепр за этих игроков не взял деньги, они почти все бесплатно ушли. Тот же Бойко. Всю команду разобрали, а толку никакого", — с сожалением вспомнил украинский специалист.

Напомним, что весной 2020 года Мирон Маркевич считал, что у Шахтера и Динамо в их нынешнем состоянии "не было бы шансов против его Металлиста образца сезона-2012/13".