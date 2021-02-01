Футболист развеял слухи о причине ухода из Колоса.
Евгений Селезнев, Бурсаспор
01 февраля 2021, 18:40
Нападающий Евгений Селезнев прокомментировал слухи об отчислении его из состава ковалевского Колоса.
"Пишут бред. Я прочитал, что приехал пьяный на игру. Ну вы можете себе это представить?", — сказал Селезнев в эфире YouTube-шоу Цыганык LIVE.
Отметим, что в СМИ появилась информация о том, что у Селезнева возникли проблемы со спортивным режимом и из-за этого его отчислили из команды.
К слову, главный тренер Колоса Руслан Костышин не стал комментировать слухи об изгнании Селезнева из Колоса.
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