Украина

Футболист развеял слухи о причине ухода из Колоса.

Нападающий Евгений Селезнев прокомментировал слухи об отчислении его из состава ковалевского Колоса.

"Пишут бред. Я прочитал, что приехал пьяный на игру. Ну вы можете себе это представить?", — сказал Селезнев в эфире YouTube-шоу Цыганык LIVE.

Отметим, что в СМИ появилась информация о том, что у Селезнева возникли проблемы со спортивным режимом и из-за этого его отчислили из команды.

К слову, главный тренер Колоса Руслан Костышин не стал комментировать слухи об изгнании Селезнева из Колоса.

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