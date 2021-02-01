Украина

"Горняки" хотят сохранить своих лидеров.

Шахтер предложил новое соглашение Андрею Пятову и не против договориться с Тайсоном. Об этом рассказал Сергей Палкин.

"С Пятовым мы ведем переговоры. Сделали ему предложение и сегодня ждем ответа. По Тайсону также открыты к переговорам. Главное, чтобы у футболиста было желание оставаться в Шахтере", — сказал генеральный директор "горняков" Shakhtar News.

Отметим, что нынешний контракт бразильца с Шахтером действует до лета 2021 года. Такая же ситуацию и с соглашением Пятова.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Шахтер готов отпустить Тайсона за символическую сумму компенсации.