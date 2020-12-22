Украина

Футболист вскоре может вернуться в Бразилию.

Бразильский Интернасьонал в зимнее трансферное окно все же может заполучить вингера Шахтера Тайсона.

"Горняки" готовы отпустить футболиста зимой в случае, если бразильский клуб заплатит 800 тысяч евро. Об этом сообщает Internacional TimeLine ссылаясь на журналиста Александре Эрнста.

За символическую сумму руководство Шахтера предоставит футболисту статус свободного агента и он сможет вернуться на родину.

Нынешний контракт Тайсона с дончанами рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне на его счету 15 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился двумя забитыми голами.

Отметим, Интернасьонал — родной клуб для Тайсона. Именно там он начинал свою профессиональную карьеру и выступал до 2010 года, после чего перешел в Металлист.

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