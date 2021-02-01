Украина

Дончане продлили соглашение с центральным защитником.

Шахтер подписал новое соглашение с грузинским центральным защитником Давидом Хочолавой. Об этом Сергей Палкин рассказал Shakhtar News.

"С кем подлили контракты? С Матвиенко, насколько я помню, раньше, потом с Хочолавой. Да, мы заключили пятилетний контракт".

Центральный защитник провел за Шахтер 79 поединков, в которых отметился тремя забитыми голами и получил 20 желтых карточек.

Напомним, что чемпион Украины также предложил новое соглашение Андрею Пятову и не против договориться с Тайсоном.