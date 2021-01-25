Украина

Грузинский центрбек высказался о тренировочном сборе своей команды.

В связи с отменой контрольного матча против Марибора, Шахтер провел в понедельник, 25 января, дополнительную тренировку. Центральный защитник "горняков" Давид Хочолава поделился эмоциями от подготовки своей команды ко второму кругу УПЛ.

"Очень нравится тренироваться под дождем, для меня это хорошая погода. Вся команда работает усердно, физически набираем обороты".

"Сейчас по 10-балльной шкале свою физическую готовность оценил бы на семь-восемь. Думаю, к концу второго сбора и к официальным матчам мы будем на пике формы", — приводит слова Хочолавы официальный сайт Шахтера.

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