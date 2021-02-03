Специалист оценил навыки хавбека.
УАФ
03 февраля 2021, 11:28
Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков прокомментировал навыки Виктора Коваленко после его перехода в Аталанту.
"Витя всегда хорошо видел поле. Он умный футболист, великолепно исполняет стандартные положения.
Шахтер — это мировой бренд.
Я приходил на тренировки Шахтера вместе со своими коллегами Нагорняком и Езерским. Нас встретил Дарио Срна, Луиш Каштру подошел и поздоровался. Была приятная обстановка.
Я видел, как тренировался Витя два дня назад. Он очень сильно мне понравился", — сказал Петраков в интервью ТК Футбол 1/2/3.
Отметим, что Коваленко дадут время на адаптацию в Италии. Главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини не включил его в заявку клуба на полуфинал Кубка Италии.
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