Украина

Специалист оценил навыки хавбека.

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков прокомментировал навыки Виктора Коваленко после его перехода в Аталанту.

"Витя всегда хорошо видел поле. Он умный футболист, великолепно исполняет стандартные положения.

Шахтер — это мировой бренд.

Я приходил на тренировки Шахтера вместе со своими коллегами Нагорняком и Езерским. Нас встретил Дарио Срна, Луиш Каштру подошел и поздоровался. Была приятная обстановка.

Я видел, как тренировался Витя два дня назад. Он очень сильно мне понравился", — сказал Петраков в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, что Коваленко дадут время на адаптацию в Италии. Главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини не включил его в заявку клуба на полуфинал Кубка Италии.

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