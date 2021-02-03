Украина

Врач "бело-синих" рассказал, как проходит восстановление травмированных игроков.

Динамо Киев проводит второй тренировочный сбор в Турции, где ведет активную подготовку к возобновлению сезона в украинской Премьер-лиге. Главный врач столичного клуба Андрей Шморгун в интервью пресс-службе Динамо рассказал о ситуации с травмированными футболистами в команде.

О Клейтоне:

"У него повреждение задней поверхности бедра. Мы сделали контрольное МРТ. Клейтону понадобится больше десяти дней на восстановление, поэтому было принято решение оставить игрока на реабилитацию в Киеве".

О Белуцэ:

"Тудор проходит плановую реабилитацию. Сейчас он ходит при помощи костылей, носит специальную лангету на ноге".

О Гармаше, Андриевском и Вербиче:

"У Гармаша и Андриевского схожие проблемы – у обоих воспаление ахиллова сухожилия. На восстановление нужно время. Александр работал с мячом, сегодня планируется его возвращение в общую группу. Денису нужно немного больше времени на восстановление, но динамика положительная.

Вербичу сделали МРТ. Результаты этого исследования получим в среду. Посмотрим на состояние мышцы и решим, какую работу он дальше будет выполнять. Надеемся, что до завершения сбора он присоединится к общей группе".

О шансах Костевича вернуться на поле до конца текущего сезона:

"Его возвращение планируется. У него хорошая динамика реабилитации. Сейчас он находится в Польше. Планируем, что он вернется в Киев и уже там начнет беговую работу и работу с мячом. Если все будет по плану, он сможет присоединиться к общей группе и провести определенное количество матчей еще до конца текущего сезона".

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