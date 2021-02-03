Украина

Подопечные Шумского добыли волевую победу, а команда Шарана сыграла вничью.

Львов противостоял Вересу в рамках товарищеского поединка. Номинальные гости открыли счет усилиями Сергийчука в начале встречи.

Львовяне смогли отыграться под занавес первой половины игры, а в середине второго тайма забили еще дважды.

Львов – Верес 3:1

Голы: Романчук, 43, Алваро, 67, Захаркив, 72 - Сергийчук, 8

Львов: Ильющенков — Бусько (Комарец, 76), Махмутович (Лобай, 46), Михоуби (Ременяк, 46), Романчук (Топчий, 83) — Брикнер (Фране, 60), Довгий (Сабино, 46) — ИНП (Алваро, 46), Грисьо (Шина, 60), Ренан (Крушинский, 76) — Эрнест (Захаркив, 46)

Александрия, в свою очередь, играла против польского Лодзя, но команде так и не смогли отметиться забитыми голами.

Александрия — Лодзь 0:0

Стартовый состав Александрии: Билык — Пашаев, Дубра, Бабогло, Бондаренко — Калюжный, Банада, Гречишкин — Устименко, Ситало, Вантух

Напомним, что ранее Минай обыграл третью команду Македонии.