Украина

Подопечные Кобина добыли первую победу на сборах в Турции.

Минай в рамках товарищеского матча играл против Македонии ГП и добился победы со счетом 2:1 благодаря голам Шиндера и Угочукву.

Данный триумф стал первым для подопечных Василия Кобина на текущих турецких сборах.

Минай — Македония ГП (Северная Македония) 2:1

Голы: Шиндер, 54, Угочукву, 68 (с пенальти) — ?



Минай: Каниболоцкий (Таран) — Матич, Карась, Малепе, Кныш, ИНП, Шпак (Нуриев), Хахлев (Петрусенко), Снежко, Милевский (Угочукву), Шиндер (Пиняшко).



Заключительный контрольный поединок минайцы проведут в пятницу, 5 февраля против ровенского Вереса.