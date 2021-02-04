Украина

Уругвайский нападающий привлек своей игрой заокеанский клуб.

Мексиканский журналист Сезар Луис Мелеро в своем аккаунте в социальной сети Twitter сообщил об интересе американского Далласа к нападающему киевского Динамо Карлосу Де Пене.

Источник располагает информацией о том, что представитель МЛС уже выступил с предложением о покупке 28-летнего исполнителя в адрес столичного клуба, однако конкретные детали возможной сделки не называются.

В текущем сезоне уругваец в 19-и сыгранных поединках (1308 минут) совершил пять результативных ударов и отдал четыре голевые передачи.

Его текущую трансферную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 3 млн евро, хотя в киевское Динамо он переходил на правах свободного агента весной 2019 года.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны аргентинского клуба Бока Хуниорс.