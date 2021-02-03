Украина

Уругвайский вингер киевлян попал в сферу интересов еще одной известной команды.

Полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена попал в сферу интересов Бока Хуниорс, сообщает ATR Deportes.

По информации источника, 28-летнего уругвайца хочет видеть в своей команде наставник аргентинцев Мигель Руссо. Однако будущим летом все будет зависеть от "бело-синих".

У Де Пены завершается контракт с Динамо в декабре этого года. Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро.

В нынешнем сезоне Де Пена провел 19 поединков, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.