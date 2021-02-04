Украина

Стал известен стартовый состав киевского клуба на товарищеский поединок.

Динамо Киев сойдется в противостоянии товарищеского характера с ЦСКА София, которое пройдет в рамках подготовки команды Мирчи Луческу ко второму кругу украинской Премьер-лиги.

Тренерский штаб "бело-синих" определился со стартовым составом на данный поединок против самого титулованного клуба Болгарии.

Смотрите видео онлайн-трансляцию поединка Динамо Киев — ЦСКА София, которая начнется сегодня, четвертого февраля, в 16:15 по киевскому времени.

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