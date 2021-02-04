Вашему вниманию трансляция контрольного поединка.
фото ФК Динамо Киев
04 февраля 2021, 08:50
Динамо Киев, после вырванной в конце основного времени победы в дерби против одноименного клуба из Тбилиси (1:0), на сборах в Турции продолжит подготовку к весенней части сезона-2020/21.
В четверг, 4 февраля, соперником киевлян станет болгарский ЦСКА София. Начало трансляции в 16:15 по киевскому времени.
Вашему вниманию онлайн-трансляция противостояния:
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