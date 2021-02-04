Команда Руслана Ротаня начнет квалификацию в Сербии 3 сентября.
uefa.com
04 февраля 2021, 20:35
Сегодня прошла жеребьевка календаря отборочных матчей на Евро-2023, где будет участвовать молодежная сборная Украины до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Команда Руслана Ротаня сыграет в группе Н, где нашими соперниками будут сборные Сербии, Франции, Северной Македонии, Армении и Фарерских островов.
В финальной части турнира будут выступать 16 команд — Румыния и Грузия уже там, как хозяева Евро-2023. К ним присоединятся 14 сборных по результатам отборочного этапа (девять победителей групп, лучшая команда среди вторых мест и четыре победителя плей-офф, где сойдутся обладатели вторых мест в своих группах).
Календарь отборочных матчей в группе H
1 тур
02.09.2021
Франция – Северная Македония
Армения– Фарерские о-ва
03.09.2021
Сербия – Украина
2 тур
06.09.2021
Фарерские о-ва – Франция
07.09.2021
Украина – Армения
Северная Македония – Сербия
3 тур
07.10.2021
Армения – Сербия
Фарерские о-ва – Северная Македония
08.10.2021
Франция – Украина
4 тур
12.10.2021
Украина – Фарерские о-ва
Армения – Северная Македония
Сербия – Франция
5 тур
11.11.2021
Франция – Армения
Северная Македония – Украина
12.11.2021
Сербия – Фарерские о-ва
6 тур
16.11.2021
Северная Македония – Франция
Украина – Сербия
Фарерские о-ва – Армения (08.06.2021)
7 тур
24.03.2022
Армения – Украина
Сербия – Северная Македония
Франция – Фарерские о-ва
8 тур
29.03.2022
Украина – Франция
Сербия – Армения
Северная Македония – Фарерские о-ва
9 тур
02.06.2022
Фарерские о-ва – Украина
Северная Македония – Армения
03.06.2022
Франция – Сербия
10 тур
07.06.2022
Армения – Франция
Украина – Северная Македония
Фарерские о-ва – Сербия