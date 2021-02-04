Украина

Команда Руслана Ротаня начнет квалификацию в Сербии 3 сентября.

Сегодня прошла жеребьевка календаря отборочных матчей на Евро-2023, где будет участвовать молодежная сборная Украины до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Команда Руслана Ротаня сыграет в группе Н, где нашими соперниками будут сборные Сербии, Франции, Северной Македонии, Армении и Фарерских островов.

В финальной части турнира будут выступать 16 команд — Румыния и Грузия уже там, как хозяева Евро-2023. К ним присоединятся 14 сборных по результатам отборочного этапа (девять победителей групп, лучшая команда среди вторых мест и четыре победителя плей-офф, где сойдутся обладатели вторых мест в своих группах).

Календарь отборочных матчей в группе H

1 тур

02.09.2021

Франция – Северная Македония

Армения– Фарерские о-ва

03.09.2021

Сербия – Украина

2 тур

06.09.2021

Фарерские о-ва – Франция

07.09.2021

Украина – Армения

Северная Македония – Сербия

3 тур

07.10.2021

Армения – Сербия

Фарерские о-ва – Северная Македония

08.10.2021

Франция – Украина

4 тур

12.10.2021

Украина – Фарерские о-ва

Армения – Северная Македония

Сербия – Франция

5 тур

11.11.2021

Франция – Армения

Северная Македония – Украина

12.11.2021

Сербия – Фарерские о-ва

6 тур

16.11.2021

Северная Македония – Франция

Украина – Сербия

Фарерские о-ва – Армения (08.06.2021)

7 тур

24.03.2022

Армения – Украина

Сербия – Северная Македония

Франция – Фарерские о-ва

8 тур

29.03.2022

Украина – Франция

Сербия – Армения

Северная Македония – Фарерские о-ва

9 тур

02.06.2022

Фарерские о-ва – Украина

Северная Македония – Армения

03.06.2022

Франция – Сербия

10 тур

07.06.2022

Армения – Франция

Украина – Северная Македония

Фарерские о-ва – Сербия