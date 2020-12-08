Другое

Главный тренер молодежной сборной Украины продолжит работать с командой.

Исполком УАФ принял решение автоматически продлить на один год контракты тренеров сборных Украины, которые истекают в 2020 году, сообщает пресс-служба УАФ.

Таким образом, до следующего года работать со сборными разных возрастов продолжат семь наставников, среди которых главный тренер молодежной сборной Украины (U21) Руслан Ротань.

После проваленного отбора на молодежный чемпионат Европы-2021 продолжение сотрудничества со специалистом было под вопросом, однако УАФ приняла решение оставить Ротаня на посту главного тренера сборной-U21.

Напомним, что в своей отборочной группе молодежная команда Украины заняла третье место, проиграв борьбу за путевку на континентальное первенство сборным Дании и Румынии. В десяти играх отбора подопечные Ротаня набрали 16 очков.

Руслан Ротань возглавляет молодежную сборную Украины с конца 2018 года.

Ранее Ротань заявлял, что структура игры команды стоит для него на первом месте.