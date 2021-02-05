Украина

Футболисты ограничены от интервью.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник запретил футболистам общаться с прессой.

По информации FootballHub, специалист хочет, чтобы все игроки сосредоточились на тренировочном процессе и лишний раз не отвлекались.

Отметим, что уже седьмого февраля луганчане завершат тренировочные сборы в Турции, после которы вернуться в Украину.

В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги "черно-белые" сойдутся с черниговской Десной. Игра состоится в Запорожье, 13-го февраля, и начнется в 14:00 по киевскому времени.

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