Футболисты ограничены от интервью.
ФК Заря
05 февраля 2021, 00:21
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник запретил футболистам общаться с прессой.
По информации FootballHub, специалист хочет, чтобы все игроки сосредоточились на тренировочном процессе и лишний раз не отвлекались.
Отметим, что уже седьмого февраля луганчане завершат тренировочные сборы в Турции, после которы вернуться в Украину.
В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги "черно-белые" сойдутся с черниговской Десной. Игра состоится в Запорожье, 13-го февраля, и начнется в 14:00 по киевскому времени.
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