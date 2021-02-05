Украина

Донецкий клуб усилит состав 22-летним вингером из Бразилии.

Олимпик в зимнее трансферное окно, которое в Украине закрывается 2 марта, планирует подписать нового легионера. По словам главного тренера донецкого клуба Игоря Климовского, им должен стать скоростной 22-летний крайний полузащитник из Бразилии.

Контракт с потенциальным новичком еще не подписан, но вскоре он должен присоединиться к "олимпийцам" в Киеве и подтвердить предварительную договоренность своей официальной подписью.

"Через неделю уже стартует чемпионат. Нужно время, чтобы адаптироваться к погодным условиям. В Анталии +20, а в Украине сейчас морозы… Кроме того, к нам приедет еще один футболист. Хотим дать и ему время влиться в коллектив, понять нашу структуру. Нужно чтобы он познакомился с командой. Рассчитываем, что этот игрок будет основным исполнителем на своей позиции".

"Не стану пока называть его имя, контракт еще не подписан. Но это бразилец. Ему 22 года, и он выступает на позиции вингера, обладает хорошей скоростью. Сейчас из-за пандемии прилететь из Бразилии в Турцию проблематично, поэтому он присоединится к нам уже в Киеве".

"У нас было не так много времени, чтобы просмотреть большое количество футболистов. Мы усиливаемся лишь точечно, подбирая футболистов конкретно на позицию, которая нас интересует. Это же хорошо".

"Что касается Шахаба — это действительно большая потеря для нас. Нападающий должен быть забивным, и Шахаб был именно таким форвардом. Сейчас у нас есть Каргбо, мы подписали камерунца Нкенга. На этих ребят будем рассчитывать и ожидать результата от них", — приводит слова Игоря Климовского официальный сайт Олимпика.

Стоит отметить, что новоиспеченный форвард Олимпика Тадеус Нкенг, являющийся воспитанником Порту, отметился двумя забитыми мячами в своем дебюте за донецкую команду. Правда, произошло это в товарищеском поединке против Спартака из Суботицы, который прошел в рамках тренировочного сбора в Турции.