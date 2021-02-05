Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

В своем последнем матче на сборах в Турции львовский Рух разгромил одноименную команду из Бреста, забив в ее ворота пять безответных мячей.

Команда Ивана Федика решила исход данного противостояния в свою пользу еще в первом тайме, а после перерыва лишь закрепила свое подавляющее превосходство над соперником в этом матче.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Рух Львов — Рух Брест 5:0

Голы: Притула, 5, 78 Климчук, 13, 17, Бойчук, 58

Рух Львов: Бандура, Копина, Зек, Белый, Мысык, Карасюк (игрок на просмотре, 65), Федорчук, Притула, Климчук, Бойчук, Кондраков.