Украина

Климчук и Притула оформили по дублю.

В своем последнем матче на сборах в Турции львовский Рух разгромил одноименную команду из Бреста, забив в ее ворота пять безответных мячей.

Практически положительный результат матча для украинской команды был обеспечен еще в первом тайме, когда дубль оформил Юрий Климчук, а еще один мяч забил Остап Притула. Во втором тайме львовяне добили соперника двумя голами — сперва забил Богдан Бойчук, а затем дубль оформил Притула.

Отметим, что для львовского Руха это была уже вторая игра за сегодняшний день. В первом матче дня львовяне минимально уступили донецкому Олимпику.

Рух — Рух-Брест 5:0

Голы: Притула, 5, 78 Климчук, 13, 17, Бойчук, 58

Рух: Бандура, Копина, Зек, Белый, Мысык, Карасюк (игрок на просмотре, 65), Федорчук, Притула, Климчук, Бойчук, Кондраков.