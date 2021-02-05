Украина

"Горняки" спокойно обыграли боснийский клуб.

В рамках товарищеского матча донецкий Шахтер без проблем обыграл боснийский Борац (2:0).

Счет был открыт на 39-й минуте матча. После паса от Степаненко, Коноплянка пробил по воротам номинальных гостей, и мяч срикошетил в сетку.

Уже через две минуты Коноплянка сделал счет 2:0, добив в ворота мяч после сэйва кипера Бораца Павловича.

Шахтер — Борац 2:0

Голы: Коноплянка, 39, 41

Шахтер (1 тайм): Трубин, Додо, Матвиенко (Хочолава, 32), Витао, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Коноплянка, Марлос, Тайсон, Мораес (Фернандо, 32).

Шахтер (2 тайм): Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Маркос Антонио, Майкон, Шостак, Соломон, Тете, Фернандо.

Борац: Павлович, Дуякович, Милоевич, Чосич, Субич (Георгиев, 83), Мелег (Куюнджич, 63), Моллс, Закарич, Чавич (Войнович, 54), Враньеш, Лукич