Украина

Украинский полузащитник возвращает былую форму.

Шахтер завершил второй тренировочный сбор в Турции, проведя за все время подготовки семь контрольных поединков.

Больше всего голов за донецкую команду забил Евгений Коноплянка — украинский вингер отличился четырьмя голами.

Коваленко, Степаненко, Алан Патрик, Додо, Соломон, Корниенко, Фернандо записали на свой счет по одному взятию ворот.

Отметим, что авторство одного из голов Евгения Коноплянки вызывает сомнения — видео доступно на Football.ua.