Украина

Защитник киевлян прокомментировал задачи на оставшуюся часть сборов.

Илья Забарный рассказал, что Динамо находится на завершающей стадии подготовки к сезону и готово выдерживать высокий ритм.

"Настроение хорошее. Условия отличные, сборы проходят хорошо. Все уже практически готовы к сезону, осталось провести здесь две игры. Отработаем в них уже то, как будем играть в официальных матчах сезона.

Два матча впереди? Думаю, мы справимся, ведь и до этого мы играли через два дня на третий. Даже когда проблемы были из-за эпидемии COVID-19 в команде, и не хватало игроков, все ребята себя нормально чувствовали и держали ритм.

Цели на сборе? Полностью отработать то, над чем мы работали на сборах, довести все до синхронности и автоматизма", — сказал Илья Забарный.

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