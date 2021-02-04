Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Сегодня киевское Динамо провело очередной контрольный матч в рамках второго учебно-тренировочного сбора в Турции, в котором "бело-синие" расписали мировую с софийским ЦСКА (2:2).

Матч оказался довольно интересным и побаловал достаточным количеством голевых моментов. Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда на 30-й минуте отметился Виктор Цыганков. Спустя несколько минут Виталий Буяльский не смог реализовать пенальти.

В начале второго тайма гости сравняли счет усилиями Марио Топузова, но киевляне вновь вышли вперед на 62-й минуте — отметился Карлос Де Пена, реализовавший пенальти. Однако гости снова отыгрались — на этот раз дальним ударом отличился Ангел Бастунов.

Обзор матча:

Динамо — ЦСКА 1948 2:2

Голы: Цыганков, 30, Де Пена, 62 (с пенальти) — Топузов, 46, Бастунов, 82

Динамо (1-й тайм): Нещерет – Миколенко, Забарный, Сирота, Караваев – Шепелев, Андриевский, Буяльский, Дуэлунд, Цыганков – Ванат.

Динамо (2-й тайм): Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Сидклей – Сидорчук, Андриевский (Волошин, 68) – Леднев, Родригес, Де Пена – Супряга (Русин, 87).

ЦСКА 1948: Наумов, Лясков, Марин, Петров, Александров А., Серкан, Чочев, Русев, Топузов, Александров Д., Камбуров.

Предупреждения: Шабанов, Супряга, Леднев — Марин, Русев, Александров А.