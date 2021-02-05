Динамо Киев вновь отклонило предложение по де Пене

Украина

Клуб не намерен отдавать игрока за малую сумму.

Киевское Динамо отказало американскому Далласу в продаже вингера клуба Карлоса де Пены.

По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, Даллас поставили в известность, что не продадут игрока менее чем за три миллиона евро.

Отметим, что нынешний контракт де Пены с киевлянами действует до зимы 2021 года.

Ранее сообщалось, что аргентинский Бока Хуниорс летом попробует подписать Де Пену.