Динамо Киев вновь отклонило предложение по де Пене

Клуб не намерен отдавать игрока за малую сумму.
Карлос де Пена, ФК Динамо
05 февраля 2021, 01:03
Киевское Динамо отказало американскому Далласу в продаже вингера клуба Карлоса де Пены.
По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, Даллас поставили в известность, что не продадут игрока менее чем за три миллиона евро.
Отметим, что нынешний контракт де Пены с киевлянами действует до зимы 2021 года.
Ранее сообщалось, что аргентинский Бока Хуниорс летом попробует подписать Де Пену.
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