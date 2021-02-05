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  • Украина

    05 февраля 2021, 01:03

    Динамо Киев вновь отклонило предложение по де Пене

    Клуб не намерен отдавать игрока за малую сумму.

    Карлос де Пена, ФК Динамо
    Карлос де Пена, ФК Динамо 05 февраля 2021, 01:03

    Киевское Динамо отказало американскому Далласу в продаже вингера клуба Карлоса де Пены.

    По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, Даллас поставили в известность, что не продадут игрока менее чем за три миллиона евро.

    Отметим, что нынешний контракт де Пены с киевлянами действует до зимы 2021 года.

    Ранее сообщалось, что аргентинский Бока Хуниорс летом попробует подписать Де Пену.

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