Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

Динамо Киев одержало победу над Шкендией в товарищеском поединке, который прошел в рамках подготовки команды Мирчи Луческу ко второму кругу украинской Премьер-лиги.

Победу киевлянам в данном противостоянии принес единственный гол, автором которого стал Богдан Леднев.

Смотрите видео гола и обзор матча:

Динамо — Шкендия 1:0

Гол: Леднев, 84

Динамо: Нещерет (Бойко, 46) — Кендзера (Караваев, 62), Попов (Сирота, 79), Забарный, Миколенко (Сидклей, 77)- Сидорчук (Шепелев, 62), Шапаренко (Андриевский, 62) — Цыганков (Леднев, 77), Буяльский (Дуэлунн, 77), Родригес (де Пена, 62) — Беседин (Супряга, 62)