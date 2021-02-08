Украина

Защитник киевского Динамо поделился эмоциями от ожидания возобновления официальных поединков.

Киевское Динамо находится на заключительном этапе зимних тренировочных сборов, которые команда Мирчи Луческу проводит в Турции. Столичному коллективу осталось сыграть всего один контрольный поединок — против беларуского БАТЭ — после чего футболисты и тренерский штаб совершат обратный перелет в Украину.

Одним из последних футболистов, у которого пресс-служба киевлян успела взять интервью в перерывах между тренировочными занятиями, стал центральный защитник Александр Сирота.

"Настроение супер, тем более в предыдущей игре мы победили, что было очень важно для нас, — выразил свои эмоции от приближения момента возобновления официальных поединков футболист, — Не могу утверждать, что всем хочется домой, ведь это индивидуально — кому-то хочется, кому-то — нет. Однако через несколько дней возобновляется чемпионат, и я думаю, что мы к нему уже готовы.

Мы многому научились за время сборов. Очень много компонентов отрабатывали на тренировках, поэтому, думаю, уже в матче с Олимпиком мы все там покажем.

Лично мне больше нравится готовиться в Турции (чем в ОАЭ — ред.), потому что здесь состоялось больше игр. А что касается условий, то все было более- менее одинаковым, но в Турции мне понравилось немного больше", — подытожил Сирота.

Контрольный поединок Динамо Киев — БАТЭ состоится 8 февраля, начало в 10:00. На нашем сайте можно будет посмотреть трансляцию данной встречи.