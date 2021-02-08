Украина

Вашему вниманию трансляция контрольного поединка.

Динамо Киев, после вырванной в конце основного времени победы в матче против северомакедонской Шкендии (1:0), на сборах в Турции завершит подготовку к весенней части сезона-2020/21 последним контрольным поединком.

В понедельник, 8 февраля, соперником киевлян станет беларуский БАТЭ. Начало трансляции в 10:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция противостояния:

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