Украина

Бразильский полузащитник дал комментарий о проходящих сборах.

Динамо в рамках подготовки к оставшейся части сезона проводит тренировочный сбор в Турции. Полузащитник киевлян Сидклей рассказал о работе с Мирчей Луческу и желании вернуться к официальным играм.

"Конечно, я рад вернуться к тренировочному процессу и к работе в Динамо. С нетерпением ожидаю возобновления чемпионата.

У Мирчи Луческу большой опыт, он требовательный, и мы должны выполнять все, о чем он просит. Мне очень нравится работать под его руководством, я могу многому научиться.

Могу ли я выстрелить через несколько лет и уехать в топ-чемпионат? Повторюсь, что все игроки относятся к Мирче Луческу с огромным уважением, ведь у него богатейший тренерский опыт — не только в Украине, но и в других странах. На сегодняшний день я счастлив находиться в Динамо, мы проделали хорошую работу. А что касается будущего — посмотрим, что будет дальше", — сказал Сидклей.

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