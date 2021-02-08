Украина

Стал известен стартовый состав киевского Динамо на контрольный поединок против беларуского БАТЭ.

В рамках заключительного поединка во второй части зимних тренировочных сборов киевское Динамо будет встречаться с беларуским БАТЭ из Борисова.

Динамо Киев: Бущан — Караваев, Забарный, Попов, Миколенко — Андриевский, Шепелев — Цыганков, Буяльский, де Пена — Беседин.

Посмотреть поединок, начало которого запланировано на 10:00 по киевскому времени, Вы можете на нашем сайте

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