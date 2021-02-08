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Украинский специалист заявил, что готов вернуться к тренерской работе, но для этого ему нужен серьезный проект.

Бывший наставник Метталиста, Днепра и сборной Украины Мирон Маркевич рассказал о том, что соскучился по работе, а также заявил, что готов вернуться на тренерскую скамейку, если будет серьезный проект.

"Я честно скажу, что жду, что кто-то что-то предложит. Хотелось бы, чтобы предложение было из Украины, хочется закончить здесь. Но я действительно готов к какому-то серьезному проекту. Соскучился по работе. Если Луческу в 75 лет вернулся, то мне сам бог велел.

С удовольствием еще бы поработал, но это должно быть серьезно, чтобы команда ставила задачу выступать в еврокубках. А под еврокубки нужны хорошие футболисты. Когда ты и в финале играл в еврокубках, и с Металлистом нам шага не хватило, то уже хочешь такого экстрима. Оно захватывает, хочется вновь сделать что-то такое.

Но кто-то должен психануть и потратить финансы, потому что без этого нереально что-то сделать. Бюджет должен быть около 30-40 миллионов долларов — это бюджет средних европейских клубов. А когда команды ездят на автобусах и поездах, сложно проводить нормальный тренировочный процесс.

Это должен быть весомый проект. Возможно, кто-то проснется в Харькове, во Львове, в Запорожье или Одессе. Сейчас большие города спят, нет серьезных команд", — сказал Маркевич в интервью программе Профутбол Digital.

Также украинский специалист сказал, что у него были переговоры с турецким Галатасараем.

"Единственное, были переговоры с Галатасараем, но у меня был немного другой подход. Мы не договорились. Дело было не в деньгах, а в том, что я был против брать отыгранных футболистов. А в Турции они берут тех, кто уже поиграл, опытных. У них своя философия, поэтому мы не договорились. А так чего-то серьезного – ничего не было. Куда-то переться... Из Украины тоже не было, потому что я жду что-то серьезное", — добавил Маркевич.

Ранее Маркевич рассказал, почему Тайсон не смог перейти в Челси.