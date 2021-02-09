Украина

Бывший футболист уже посетил тренировку дончан.

Яя Туре прибыл в Киев, где присоединился к тренерскому штабу Олимпика и даже успел поучаствовать в тренировке.

Это можно увидеть на фотографии, которую в своем Instagram-аккаунте разместил нападающий дончан Ибрагим Каргбо.

Отметим, что в бытность футболиста Туре выступал в Украине за донецкий Металлург с 2003 по 2005 год.

С конца 2020 года футболист находился без клуба и поддерживал форму самостоятельно. Его последним клубом был китайский Циндао Хайню из второго дивизиона страны.

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