Бывший футболист уже посетил тренировку дончан.
Яя Туре, getty images
09 февраля 2021, 00:35
Яя Туре прибыл в Киев, где присоединился к тренерскому штабу Олимпика и даже успел поучаствовать в тренировке.
Это можно увидеть на фотографии, которую в своем Instagram-аккаунте разместил нападающий дончан Ибрагим Каргбо.
Отметим, что в бытность футболиста Туре выступал в Украине за донецкий Металлург с 2003 по 2005 год.
С конца 2020 года футболист находился без клуба и поддерживал форму самостоятельно. Его последним клубом был китайский Циндао Хайню из второго дивизиона страны.
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