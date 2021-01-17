Украина

Ивуариец начинает новый этап своей карьеры.

Экс-футболист Барселоны и Манчестер Сити Яя Туре и новый работник тренерского штаба Олимпика поделился мыслями о тренерской работе и наставниках, с которыми сталкивался на протяжение своей футбольной карьеры.

"Я был обескуражен, когда мне сказали, что я смогу стать тренером. В тот момент я хотел удачно завершить игровую карьеру. Но эти слова что-то зажгли во мне. Раньше я о подобном даже не задумывался.

Я сталкивался по ходу своей карьеры со многими тренерами, и они помогали мне извлекать из себя лучшие качества. Жан-Марк Гийю заметил мой талант и отправил меня в академию. После этого я выиграл четыре награды лучшему африканскому игроку года и являюсь одним из лучших африканских футболистов в истории.

При работе с Роберто Манчини я мог играть в центре полузащиты и быть лидером Манчестер Сити. Он дал мне веру в себя. Без них я не достиг бы того, что имею.

Тренеры помогают игрокам становится лучше, вот что вдохновляет меня на тренерскую деятельность. Только лучшие тренеры способны на это. Я хотел бы совмещать игру в футбол с тренерской работой, как это делал Коло Туре при Брендане Роджерсе в Селтике, а теперь и в Лестере", — приводит слова ивуарийца The Guardian.

Ранее президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал приход Яя Туре в тренерский штаб команды.