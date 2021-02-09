Украина

Польские медиа получили подтверждение готовящегося перехода.

Польский спортивный ресурс Sport.pl получил подтверждение готовящегося перехода защитника киевского Динамо Артема Шабанова в Легию на правах арендного соглашения до конца текущего сезона.

Как сообщает источник, клубы уже успели окончательно договориться об условиях трансфера 28-летнего футболиста, поэтому дело осталось только за отдельными юридическими деталями, которые будут согласованы в ближайшем будущем.

Шабанов перейдет в новый клуб на правах шестимесячной аренды, после чего у Легии будет приоритетное право на его выкуп за неназванную сумму.

В текущем сезоне Артем перестал попадать в состав столичного клуба, сыграв под руководством Мирчи Луческу всего две игры, одна из которых пришлась на поединок против каталонской Барселоны на Камп Ноу.

Всего за Динамо Киев центральный защитник провел 69 матчей, в течении которых отметился тремя забитыми мячами.

Его трансферную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,5 млн евро, при указанных сроках истечения контракта в конце 2021 года.