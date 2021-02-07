Украина

Украинский защитник близок к тому, чтобы отправиться в Легию.

Защитник киевского Динамо Артем Шабанов близок к тому, чтобы отправиться в аренду. Об этом сообщает Legia.Net.

По информации источника, 28-летний украинец, который провел два матча за сборную Украины, отправится в польскую Легию. Арендное соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона.

Действующий контракт Шабанова с киевлянами рассчитано до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Шабанов провел всего лишь два поединка в команде Мирчи Луческу.