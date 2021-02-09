Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты товарищеского поединка.

В своем предпоследнем матче на зимних сборах черниговская Десна минимально уступила седьмой команде Казахстана образца сезона-2020 (0:1).

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:



Десна — Кайсар 0:1

Гол: Лаукжемис, 41

Десна: Паст — Конопля, Дима, Тамм, Мостовой — Калитвинцев, Огиря, Тотовицкий, Арвеладзе — Будковский, Гуцуляк.

Салайдин — Амирсеитов, Потапов, Климавичус, игрок на просмотре, Абзалов, Нарзилдаев, Шахметов, Митошевич, Денкович, Лаукжемис.

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