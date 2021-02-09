Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты товарищеского поединка.
Десна — Кайсар, фото ФК Кайсар
09 февраля 2021, 09:20
В своем предпоследнем матче на зимних сборах черниговская Десна минимально уступила седьмой команде Казахстана образца сезона-2020 (0:1).
Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:
Десна — Кайсар 0:1
Гол: Лаукжемис, 41
Десна: Паст — Конопля, Дима, Тамм, Мостовой — Калитвинцев, Огиря, Тотовицкий, Арвеладзе — Будковский, Гуцуляк.
Кайсар:
Салайдин — Амирсеитов, Потапов, Климавичус, игрок на просмотре, Абзалов, Нарзилдаев, Шахметов, Митошевич, Денкович, Лаукжемис.
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