Украина

"Северяне" продолжают подготовку ко второй половине сезона.

В очередном контрольном поединке на турецких сборах черниговская Десна минимально уступила Кайсару со счетом 0:1.

Единственный и победный мяч для казахстанской команды был забит в концовке первого тайма, когда отметился форвард сборной Литвы Каролис Лаукжемис.

Черниговская команда продолжит подготовку к возобновлению сезона еще одним контрольным матчем, который запланирован на 9 февраля. Соперником "северян" будет Локомотив Тбилиси.

Десна – Кайсар 0:1

Гол: Лаукжемис, 41

Десна (первый тайм): Паст, Тамм, Дима, Конопля, Мостовой, Огиря, Тотовицкий, Арвеладзе, Калитвинцев, Будковский, Гуцуляк.