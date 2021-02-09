Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты товарищеского поединка.
В своем предпоследнем матче на зимних сборах днепровский Днепр-1 уступил девятой команде Узбекистана образца прошлого сезона (0:3).
Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:
Днепр-1 — Локомотив Ташкент 0:3
Голы: Кодиркулов, 46, Абдуллаев, 63, игрок на просмотре, 86
Днепр-1: Сарнавский (Махарадзе, 72) — Сафронов, Адамюк, Сваток, Цуриков, Соловьев (Домарацкий, 76), Батагов, Вагнер (Заяц, 57), Ярмолюк, Булеца, Хобленко.
Локомотив Ташкент: Ильясов — Мухторов, Бардзонка, Кобылов, Мухаммадиев, Махарадзе, Гуломов, Аманов, Кодиркулов, Рашидханов (Абдуллаев, 46), Абдухаликов.
Предупреждения: Рашидханов, Кодиркулов, Соловьев, Заяц.