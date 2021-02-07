Украина

Днепряне провели очередной спарринг на сборах в Турции.

Сегодня на сборах в Турции Днепр-1 провел очередной контрольный поединок против узбекистанского Локомотива.

Команда Игора Йовичевича проиграла гостям из Ташкента, пропустив при этом три безответных мяча.

Напомним, что сегодня Днепр-1 проведет свой з аключительный контрольный матч против черногорской Зеты. Этот клуб занимает пятое место в своем чемпионате. Начало игры в 16:30 по киевскому времени.

Днепр-1 — Локомотив 0:3

Голы: Кодиркулов, 46, Абдуллаев, 63, №77..., 86

Днепр-1: Сарнавский (Махарадзе, 72), Сафронов, Адамюк, Сваток, Цуриков, Соловьев (Домарацкий, 76), Батагов, Вагнер (Заец, 57), Ярмолюк, Булеца, Хобленко.