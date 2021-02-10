Украина

Хавбеку "горняков" диагностировали повреждение икроножной мышцы.

Шахтер продолжает активную подготовку ко второму кругу украинской Премьер-лиги, а также матчам 1/16 финала Лиги Европы.

Как сообщает официальный сайт Шахтера, атакующий полузащитник "горняков" Дентиньо не сможет помочь своей команде в ближайших матчах, поскольку у него выявили повреждение икроножной мышцы.

Период восстановления 32-летнего бразильца составит примерно две недели. Таким образом, он точно не сыграет в предстоящем поединке УПЛ против Колоса, а также рискует пропустить встречи с Маккаби Тель-Авив (18 февраля) и Рухом (21 февраля).

Напомним, матч Колос — Шахтер состоится в субботу, 13 февраля, в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.