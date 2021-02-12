Украина

23-летний хавбек перебрался в стан александрийцев на постоянной основе.

Александрия на своем официальном сайте объявила о переходе полузащитника Ивана Калюжного, права на которого ранее принадлежали киевскому Динамо.

23-летний украинец подписал с новым клубом полноценный контракт, который будет рассчитан на два года.

"Я рад стать частью футбольного клуба Александрия. Мне нравится и команда, и тренерский штаб. Практически сразу нашел общий язык с игроками. Хорошие ребята. Есть большое желание играть и помогать Александрии одерживать победы", — заявил новичок александрийцев.

Стоит напомнить, что последним клубом Ивана Калюжного был львовский Рух, цвета которого он защищал на правах арендного соглашения.

В текущем сезоне украинский хавбек провел всего три неполных матча в УПЛ, в которых результативными действиями отметиться не успел.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.