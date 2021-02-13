Украина

Голландец продолжит карьеру в Украине.

Ворскла арендовала защитника Вииторула Брэдли де Нойера, об этом сообщает официальный сайт румынского клуба.

Полтавский клуб подписал с 23-летним голландцем контракт до конца сезона.

Тransfermarkt оценивает де Нойера в 1,2 миллиона евро.

В 111 матчах за румынский клуб футболист отдал 8 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Ворскла отдала двух игроков в аренду.

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