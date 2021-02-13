Голландец продолжит карьеру в Украине.
Брэдли де Нойер, твиттер Вииторула
13 февраля 2021, 00:23
Ворскла арендовала защитника Вииторула Брэдли де Нойера, об этом сообщает официальный сайт румынского клуба.
Полтавский клуб подписал с 23-летним голландцем контракт до конца сезона.
Тransfermarkt оценивает де Нойера в 1,2 миллиона евро.
В 111 матчах за румынский клуб футболист отдал 8 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Ворскла отдала двух игроков в аренду.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.