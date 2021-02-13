Украина

Действующие чемпионы могут лишиться важной игры перед стартом плей-офф еврокубков.

Согласно оперативным данным, предоставленным в сюжете передачи Футбол NEWS, проведение поединка 14-го тура украинской Премьер-лиги между ковалевским Колосом и донецким Шахтером находится под угрозой срыва из-за плохих погодных условий.

Как сообщает источник, делегат встречи Александр Каденко провел инспекцию арены накануне поединка, по результатам которой выразил сомнения относительно возможности обеспечить для команд качественное состояние футбольного газона.

Финальное решение о судьбе поединка должно быть принято не менее, чем за 1,5 часа до его запланированного времени начала, установленного расписанием на 17:00 по киевскому времени.

Согласно данным гидрометцентра, ко времени начала поединка в Ковалевке будет идти снег, а температура воздуха составит -12 °C.