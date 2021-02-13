Украина

Все координаты и время проведения поединка 14-го тура УПЛ были изменены.

Согласно появившейся ранее информации, делегат поединка 14-го тура украинской Премьер-лиги между ковалевским Колосом и донецким Шахтером Александр Каденко во время первичной инспекции выразил сомнения, что арена в Ковалевке будет способна принять стартовый поединок второго круга национального первенства.

На принятие окончательного решения выделялось время до 15:30, однако уже к 12:30 от хозяев поединка поступила информация о том, что игра в отведенное ей календарем время не состоится.

Более того, делегатом сразу была назначена новая дата проведения встречи — воскресенье, 14 февраля, начало в 14:00 по киевскому времени. При этом, изменилось и место проведения встречи. Игра пройдет на поле стадиона Динамо им. В. Лобановского в столице Украины.

Информации по остальным поединкам субботней игровой сессии 14-го тура УПЛ не поступало. Напомним, что нас сегодня ждут противостояния черниговской Десны и луганской Зари, закарпатского Миная и ПФК Львов, а также киевского Динамо и донецкого Олимпика.