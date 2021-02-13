Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Заря Луганск - Десна Чернигов
13 февраля 2021, 17:20
Одним из матчей-открытий второго круга украинской Премьер-лиги стало противостояние луганской Зари и черниговской Десны в рамках 14-го тура.
Победителем этого матча стали подопечные Виктора Скрипника, которые сумели забрать в свой актив три очка благодаря дублю Александра Гладкого.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Заря — Десна 2:1
Голы: Гладкий, 18, 61 — Тотовицкий, 21
Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс (Жуниньо, 46) — Иванисеня — Кочергин, Назарина, Хомченовский (Шахаб, 58) — Гладкий (Казаков, 90+4), Аллахьяр.
Десна: Паст — Конопля, Тамм, Имереков (Арвеладзе, 86), Мостовой (Дегтярев, 78) — Калитвинцев, Огиря, Билошевский (Картушов, 67), Гуцуляк (Домбровский, 68) — Тотовицкий — Будковский.
Предупреждения: Иванисеня — Имереков, Огиря, Конопля, Калитвинцев, Будковский.