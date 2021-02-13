Украина

Украинский форвард отметился взятием ворот впервые с первого декабря 2019 года.

В поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги киевскому Динамо противостоит донецкий Олимпик.

Подопечные Игоря Климовского первыми открыли счет в этом матче, однако до перерыва "бело-синим" удалось отыграться.

На 30-й минуте встречи нападающий Артем Беседин вернул равновесие в счете, тем самым забив гол в первом же официальном поединке после своей годовой дисквалификации.

До этого украинскому форварду в последний раз удавалось отметиться взятием ворот еще первого декабря 2019 года, когда он оформил дубль Олимпику в рамках УПЛ.

Напомним, что следить за событиями матча Динамо Киев — Олимпик вы можете в видео онлайн-трансляции на Football.ua.