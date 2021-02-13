Украина

Украинский хавбек помог Динамо забрать в свою копилку три очка.

В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги Динамо Киев сумело обыграть Олимпик, который был вынужден доигрывать матч вдевятером (3:1).

Автором одного из голов "бело-синих" в данном противостоянии стал полузащитник Виталий Буяльский, который при ничейном счете вывел свою команду вперед на 77-й минуте ударом с лету внешней стороной стопы.

Представляем вашему вниманию видео гола Виталия Буяльского:

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.