Украинский хавбек помог Динамо забрать в свою копилку три очка.
Виталий Буяльский, ФК Динамо Киев
13 февраля 2021, 19:37
В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги Динамо Киев сумело обыграть Олимпик, который был вынужден доигрывать матч вдевятером (3:1).
Автором одного из голов "бело-синих" в данном противостоянии стал полузащитник Виталий Буяльский, который при ничейном счете вывел свою команду вперед на 77-й минуте ударом с лету внешней стороной стопы.
Представляем вашему вниманию видео гола Виталия Буяльского:
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