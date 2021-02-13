Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги Динамо Киев сумело обыграть Олимпик, который был вынужден доигрывать матч вдевятером из-за удалений Нгенга и Лебеденко во второй половине второго тайма (3:1).

За "бело-синих" забитым мячом отметился полузащитник Виталий Буяльский, а форвард Артем Беседин записал в свой актив дубль. Игрокам донецкого клуба удалось лишь единожды забить в этом матче, а автором гола стал хавбек Фабрицио Альваренга.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Динамо Киев — Олимпик 3:1

Голы: Беседин, 30, 90+1, Буяльский, 77 — Альваренга, 19



Динамо Киев: Бущан — Караваев, Попов, Кендзера Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко (Андриевский, 90+1), Буяльский (Леднев, 90+1), Де Пена (Родригес, 75) — Беседин.



Олимпик: Чекотун — Пасич (Таллес, 83), Драме, Снурницын, Лебеденко — Альваренга, Хамелюк (Завийский, 62), Бабенко, Политыло, Романовский — Нкенг.



Предупреждения: Беседин, Де Пена, Попов — Нкенг, Драме, Хамелюк, Лебеденко



На 76-й минуте был удален Таддеус Нкенг Фомакванг (Олимпик) (второе предупреждение).

На 90-й минуте был удален Орест Лебеденко (Олимпик) (грубое нарушение правил).