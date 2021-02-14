Бразилец стал представителем киевского клуба.
Данило Силва, Dynamomania
14 февраля 2021, 12:17
Ранее на Football.ua сообщалось, что Данило Силва обсудил с Суркисом свое возможное сотрудничество с Динамо.
Сегодня же бывший защитник киевского Динамо Данило Силва объявил в своем Instagram о начале сотрудничества с "бело-синими".
"Я хотел бы поблагодарить президента Игоря Суркиса за оказанное доверие и предоставленную роль представителя клуба. Я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад и помочь клубу своего сердца.
Это была неделя ностальгии и радости, когда я вновь мог быть в клубе, который я люблю, и видеть украинцев, которые такие работящие. Настоящие воины и патриоты", – написал бразилец.
Силва выступал за Динамо с 2010 по 2017 год. В составе киевлян он дважды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и стал обладателем Суперкубка Украины.
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